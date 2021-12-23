Не продержались и суток: боевики на Донбассе нарушили договоренности ТКГ о прекращении огня

Вооруженные формирования России на Донбассе, несмотря на договоренности Трехсторонней контактной группы о возвращении к режиму прекращения огня, трижды обстреляли позиции украинских военных в четверг, 23 декабря. В то же время заседание ТКГ по перемирию состоялось всего сутки назад – 22 декабря.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил, опубликованном в Facebook. Как уточняется, к счастью, потерь среди защитников Украины нет.

При этом в штабе сообщили, что дважды оккупанты стреляли в сторону позиций Вооруженных сил Украины, применяя оружие, запрещенное в рамках Минских договоренностей. В частности режим прекращение огня вооруженные формирования РФ нарушили:

в сторону Шумов стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

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около Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм;

в Луганской области зафиксировали беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – отметили в штабе, добавив, что подразделения ООС контролируют ситуацию.

Напомним, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на последнем в 2021 году заседании группы удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. Он был провозглашен еще 22 июля 2020 года. В Министерстве обороны Украины поприветствовали договоренности и заверили, что ВСУ, как и раньше, будут соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские военные будут будут придерживаться условий режима прекращения огня на Донбассе, и уже это делают. В то же время он подчеркнул, что ВСУ смогут открывать огонь в ответ на обстрелы оккупантов, если они будут представлять угрозу их жизни.