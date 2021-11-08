Оккупанты на Донбассе обстреляли газопровод, поднялся столб огня: выяснились подробности ЧП

В поселке Нижнее Северодонецкого района на Луганщине 7 ноября едва не случилась катастрофа из-за действий российских наемников. Оккупанты во время обстрелов повредили газопровод, что привело к возгоранию.

Без газа осталось более 700 потребителей. Об этом информируют на Facebook-странице АО "Луганскгаз".

Отмечается, что событие произошло около 16:00 в воскресенье. Враг устроил обстрелы и повредил распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 миллиметров.

"Это привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", – говорится в сообщении.

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Известно, что без газоснабжения остались 773 абонента, в том числе 445 в Нижнем и 328 в селе Крымское.

Обслуживание газопровода занималось Лисичанское МРУЭГХ Попаснянского газового участка. Его сотрудники проводят обследование места ЧП и устанавливают степень повреждений, причиненного ущерба.

Отметим, что 7 ноября российско-оккупационные войска 14 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, в том числе четыре – с применением запрещенного вооружения.

Действия врага привели к гибели защитника Украины – 47-летнего Виталия Павлысько, уроженца Яворива. Кроме этого, еще двое воинов получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные на Донетчине сбили беспилотный аппарат пророссийских боевиков. С помощью БПЛА оккупанты сбрасывали взрывные устройства на позиции ВСУ.