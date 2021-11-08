Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и сбросили гранаты с беспилотников – штаб ООС
В течение воскресенья, 7 ноября, наемники Российской Федерации 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщается в Facebook пресс-центра штаба ООС. В результате обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.
Раненые воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.
Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ 7 ноября:
Возле Павлополя – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
В районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвели сброс выстрелов ВОГ-17;
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17;
Возле Новозвановки, Прицепыловки, Болотного и Гранитного – из минометов калибра 120 мм;
В сторону Луганского – из подствольных гранатометов.
Возле Новолуганского – дважды из стрелкового оружия.
Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески – из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Золотого-4 – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Как уточнил в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, среди российских наемников за минувшие сутки два ранения, обстоятельства уточняются.
Также был уничтожен БПЛА противника типа "Квадро", совершившего сброс ВОГ-17.
Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации на Донбассе, а США, Франция и Германия могут быть посредниками в переговорах.
Ранее в Запорожье попрощались со старшим солдатом Вооруженных сил Украины, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады Виктором Рачугиным. Он погиб во время обстрела в Луганской области на Донбассе.