Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и сбросили гранаты с беспилотников – штаб ООС

В течение воскресенья, 7 ноября, наемники Российской Федерации 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщается в Facebook пресс-центра штаба ООС. В результате обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.

Раненые воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ 7 ноября:

Возле Павлополя – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

В районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвели сброс выстрелов ВОГ-17;

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Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17;

Возле Новозвановки, Прицепыловки, Болотного и Гранитного – из минометов калибра 120 мм;

В сторону Луганского – из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского – дважды из стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески – из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Как уточнил в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, среди российских наемников за минувшие сутки два ранения, обстоятельства уточняются.

Также был уничтожен БПЛА противника типа "Квадро", совершившего сброс ВОГ-17.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации на Донбассе, а США, Франция и Германия могут быть посредниками в переговорах.

Ранее в Запорожье попрощались со старшим солдатом Вооруженных сил Украины, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады Виктором Рачугиным. Он погиб во время обстрела в Луганской области на Донбассе.