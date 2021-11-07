ВСУ сбили вооруженный беспилотник оккупантов. Фото

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотный аппарат пророссийских боевиков. С помощью БПЛА оккупанты сбрасывают взрывные устройства на позиции Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, враг подстраивает полет летальных аппаратов при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ. Таким образом боевики пытаются безнаказанно совершать свои преступные действия.

"Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", – сказано в сообщении.

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе также заявила о неправомерном использовании иностранных БПЛА пророссийскими боевиками. Подобные устройства запрещены как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня.

"Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", – подчеркнули в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября боевики на Донбассе убили 47-летнего украинского защитника Виталия Павлысько. Уроженец города Яворов получил осколочное ранение во время минометного обстрела.

Кроме того, 26 октября ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе против российских оккупантов, уничтожив их пушку. Таким образом они ответили на вражеские обстрелы, во время которых погиб один защитник Украины. Позднее начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала пояснил, что применение беспилотников не нарушает Минские договоренности.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что успешное использование Bayraktar на Донбассе стало событием стратегического значения. Российско-оккупационным войскам был нанесен большой моральный удар, ведь в РФ подобной военной техники нет.