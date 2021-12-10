Оккупанты на Донбассе активизировали пропагандистскую кампанию: 'вербуют' население в свои ряды – разведка

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе активизировали пропагандистскую кампанию и "вербуют" местное население в свои ряды. Таким образом, оккупанты пытаются укомплектовать личный состав соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, агитацию командование ВС РФ начало со среды, 1 декабря. Агитаторы противника распространяют специальные пропагандистские материалы, среди которых: брошюры, рекламные объявления, листовки и тому подобное.

Кроме того, они осуществляют на оккупированной территории массовую рассылку агитационных СМС-сообщений.

При этом, российские наемники временно снизили требования к кандидатам на военную службу в контексте состояния здоровья, судимости, наличия регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями. Такие требования будут действовать до 25 декабря нынешнего года.

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Оккупационное командование также усиливает давление на военнослужащих, которые не хотят продлевать контракты и планируют уволиться с военной службы. Также создаются условия по их удержанию, в частности, затягивается рассмотрения рапортов, задерживаются расчетные выплаты, а также не возвращаются личные документы, которые хранятся в штабах воинских частей.

Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

В конце ноября глава Главного управления разведки МОН Кирилл Буданов сообщил, что Россия стянула более 92 тысяч своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже к концу января-началу февраля 2022 года.

Вероятно, она будет предусматривать артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и вторжение через Беларусь.

В РФ со своей стороны отреагировали на это интервью. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.