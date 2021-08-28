Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов – штаб ООС

За минувшие сутки, 27 августа, российские оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Под вражескими обстрелами погиб военный Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Противник против наших защитников применял стрелковое оружие, ручные и автоматические станковые гранатометы.

Огонь велся возле населенных пунктов Новомихайловка, Южное, Новолуганское, Катериновка, Новоалександровка и Зайцево. Украинские воины открывали ответный огонь против оккупантов.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага за 27 августа составили 2 человека: безвозвратные (200) – 2 (1 – 1 омсбр 1 АК, не боевое, ухудшение состояния здоровья, 1 – 2 омсбр 2 АК, не боевое, обстоятельства уточняются).

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С начала текущих суток, 28 августа, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Возле Троицкого враг вел огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Светлодарска оккупанты стреляли из противотанковых гранатометов.

Бойцы ВСУ вели ответный огонь, потерь среди украинских защитников нет.

26 августа оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Под обстрелами был ранен один военный Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты РФ и самопровозглашенной "ДНР" выдали новый фейк о том, что бойцы Вооруженных сил Украины якобы обстреляли гражданское население на Донбассе. Одним из "пострадавших" оказался уроженец Донецкой области, получивший российский паспорт и воевавший против ВСУ.