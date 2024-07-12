Работали в тандеме: СБУ задержала диверсантов ФСБ, поджигавших релейные шкафы на объектах 'Укрзалізниці'. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех диверсантов ФСБ РФ в Харьковской и Ривненской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях в этих регионах.

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Один предатель оказался одесситом, ранее отбывавшим наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство, двое других – безработные жители Ривне. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов. Таким образом, РФ надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта", – отмечено в сообщении.

Для поджогов злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, изготовленные по предоставленным российской спецслужбой инструкциям.

Один из вражеских диверсантов оказался рецидивистом из Одессы, ранее отбывавшим наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство. Его сотрудники ФСБ завербовали дистанционно и отправили в Харьковскую область. Задержали злоумышленника с поличным: в Харькове он пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одном из ключевых перегонов в регионе.

Два других диверсанта вражеской спецслужбы – безработные жители города Ривне. В ФСБ будущих "кадров" заметили из-за активности в российских Telegram-каналах по поиску быстрого заработка.

"Злоумышленники работали в "тандеме". Один из них поджег релейный шкаф, контролировавший работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины. Другой фигурант – снимал диверсию на камеру собственного телефона, чтобы потом отправить это для "отчета" ФСБ", – рассказали в СБУ.

Задания от российских кураторов оба получали через анонимные чаты в мессенджерах, через них злоумышленники отчитывались о выполнении диверсий. За выполнение задач оккупанты обещали предателям денежное вознаграждение.

У фигурантов СБУ провела обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Спецоперации проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Ривненской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ на Буковине, который шпионил под "прикрытием" курьерской доставки. Вражеский приспешник готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей

Также сообщалось, что сотрудники Службы в Одессе задержали капитана грузового судна, помогавшего оккупантам вывозить из Крыма украинское зерно.

Речь идет о корабле USKO MFU под флагом Камеруна, который в 2023 году вошел и вышел из закрытого Украиной порта в Севастополе (временно оккупирован Крым). Там его загрузили более 3000 тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

Чтобы замаскировать преступную деятельность, капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Фигурантом является гражданин Азербайджана, в состав экипажа входило еще 12 иностранцев.