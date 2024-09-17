Огонь стремительно распространился: в Полтавской области из-за лесного пожара сгорели десятки домов. Фото

На Полтавщине бушуют лесные пожары. В Новосанжарской громаде огонь распространился на более чем 700 гектаров площади и перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Сгорели около 20 домов, по состоянию на утро 17 сентября эвакуировали 53 человека.

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Горит сухая растительность и лесная подстилка. Об этом "Суспільному Полтава" сообщила представитель ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Она уточнила, что в Новосанжарской громаде эвакуировали людей в селах Собковка (21 человек), Маньковка (7 человек), Пудловка (20 человек), Дубина (5 человек). Их перевезли в спасательный штаб села Руденковка.

По словам спикера, на помощь Полтавским спасателям прибыли ГСЧСники из Черкасщины и Винниччины.

"В общей сложности на пожаре работает более 400 человек и 80 единиц техники. Это и спасательная служба, и местная охрана, и работники лесного хозяйства", – сообщила Рыбалко.

Как рассказал местный житель Михаил Божинский, в селе Баловка сгорело около 20 построек. 10 уцелело. В частности, его дом удалось спасти. В результате пожара сгорел дом его зятя, где мужчина делал музей.

Кроме того, 16 сентября также вспыхнул лес в селе Бодаква Заводской громады Полтавской области. Над лесом поднялось облако дыма, огонь тоже направлялся к населенному пункту. На борьбу с огнем выехали пять пожарных экипажей, также присоединились местные жители. Пожар удалось остановить.

Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил в Telegram, что область третий день подряд страдает от масштабных пожаров.

"Ночью произошло еще одно возгорание на территории Боровского лесничества в Великорублевской громаде. Площадь пожара достигла около 200 га лесного массива и сухой растительности. В настоящее время огнем охвачено ориентировочно 10 га", – проинформировал чиновник.

К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц техники и более 30 спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 сентября на окраине Киева в Вышгородском районе вспыхнул масштабный пожар возле села Нижняя Дубечня. В настоящее время спасатели устанавливают площадь возгорания.

– В Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнула лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медиков шесть человек.

– В начале сентября масштабный лесной пожар вспыхнул в Оскольской территориальной громаде Изюмского района Харьковской области. Горели лесные насаждения на площади около 1200 га. Огонь распространился на село Студенок.

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