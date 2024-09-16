На Черкасщине произошел масштабный пожар, пострадали шесть человек. Фото и видео
В селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем загорелась лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медиков шесть человек.
Пожар начался утром 15 сентября, по состоянию на утро 16-го его ликвидация продолжалась. Об этом сообщил в Telegram начальник Черкасской ОВА (ОГА) Игорь Табурец.
"Эту беду натворило чье-то неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось локализовать на 20 гектарах", – рассказал чиновник.
Он напомнил, что за сжигание сухой травы, листьев и подобного предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность.
Пресс-служба местного Главного правления ГСЧС заявила, что получила вызов о пожаре в 12:40 воскресенья. Огонь быстро распространялся из-за сильных порывов ветра.
К ликвидации возгорания привлечены 14 единиц техники и 50 спасателей из Главного управления, Национального университета гражданской защиты, местных пожарных команд и лесного хозяйства.
По информации портала "18000", пламя повредило четыре дворовых постройки и два дровника. Угрозы распространения на жилые дома нет.
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