В Харьковской области вспыхнул масштабный пожар: огонь распространился на село Студенок, объявлена эвакуация

Масштабный пожар продолжается в Оскольской территориальной громаде Изюмского района Харьковской области. Горят лесные насаждения на площади около 1200 га.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Огонь распространился на село Студенок. Проводится эвакуация жителей населенного пункта.

"Количество эвакуированных по состоянию на данный момент – более 200 человек", – сообщил чиновник.

Он отметил, что на месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА.

Для ликвидации пожара задействованы дополнительные ресурсы из других областей.

Напомним, в Киевской области 30 августа погибла женщина, которая курила сорняк на собственном огороде. Она не смогла справиться с огнем, который быстро распространился на площадь около 2 га, зажег два жилых дома и четыре хозяйственных здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева произошел пожар в квартире жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело человека.

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