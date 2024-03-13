Очередное преступление агрессора: в ГСЧС показали, как спасали людей из-под завалов в Мирнограде после удара РФ. Видео

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обнародовали кадры спасения людей из-под завалов многоэтажки в Мирнограде, по которой оккупанты нанесли удар вечером 12 марта. Всего было спасено шесть человек, в том числе ребенок. Два человека вследствие обстрела погибли, еще пятеро получили ранения.

Видео с места работ спасателей опубликовала пресс-служба ГСЧС. "Донетчина. Мирноград. Очередной российский террор мирных жителей. Кадры спасения людей из-под завалов этой ночью", – говорится в публикации.

Видео ГСЧС показывает, как спасатели вытащили мужчину из-под завалов разрушенного дома.

Пострадавшего забрала скорая.

Как сообщал OBOZ.UA, около 23 часов вторника, 12 марта, войска РФ ракетой ударили по Мирнограду, вследствие чего частично был разрушен пятиэтажный дом. Тела двух погибших деблокировали из-под завалов.

Кроме того, оккупанты запустили "Шахеды" по городу Сумы. Там есть прилет в многоквартирный дом, погиб один человек, десятерых спасли из-под завалов.

Также армия России ударила по Кривому Рогу. Там вследствие удара по жилым домам известно о пяти погибших, среди раненых есть дети.

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