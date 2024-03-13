Войска РФ ударили по многоэтажке в Мирнограде: есть пострадавшие

Вечером во вторник, 12 марта, российские оккупационные войска обстреляли город Мирноград в Донецкой области. Враг ударил по населенному пункту около 23 часов, есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

Об этом "Суспільне Донбас" сообщил и. о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк. Он отметил, что вследствие атаки РФ есть разрушение дома.

Как пишут мониторинговые каналы, из-за попадания ракетой по жилому дому в Мирнограде есть раненые. Предварительно, противник применил баллистическое вооружение.

"Продолжается разбор завалов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 марта российская армия нанесла ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Вследтсвие теракта ранения получили 12 человек.

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