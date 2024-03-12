Россияне ударили по Кривому Рогу: ракета попала в многоквартирный жилой дом, есть жертвы. Фото

Кривой Рог вечером 12 марта пострадал от российской атаки. После вражеского ракетного обстрела зафиксированы разрушения жилой многоэтажки; предварительно, есть жертвы.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак около 19:30 заявил в Telegram, что есть информация о двух погибших. По состоянию на 19:40 известно о 30 пострадавших.

"Еще один трагический вечер для области", – написал чиновник. Минимум пять человек попали в операционную, среди раненых – ребенок.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 19:26 вторника сообщил:

"В результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания. В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС гасит пожары. Скорая помощь работает".

После российского обстрела в микрорайоне "Восточный-1" развернули Штаб помощи людям. "Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и по любым другим вопросам", – отметил Вилкул.

Позже он сообщил о том, что Штаб помощи также будет работать по адресу "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

"Кривой Рог. Удар россиян по многоэтажке. Редкостные чудовища", – прокомментировал преступление россиян руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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