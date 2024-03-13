Оккупанты атаковали Сумы 'Шахедами': есть попадание в жилой дом. Фото

В ночь на среду, 13 марта, российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. Раздались взрывы, есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там опубликовали кадры последствий вражеского удара, на фото видны значительные разрушения.

"На месте работают все аварийно-спасательные службы. Последствия авиационного удара уточняются", – добавили в ОВА.

Отметим, что в 1.27 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе "Шахедов" для города. "Сумы – в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях", – было сказано в сообщении.

В ОВА призвали жителей Сумщины быть внимательными и осторожными и после оглашения тревоги всегда спускаться в укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в четверг, 7 марта, нанесли удар по Сумам. Вследствие очередной атаки захватчиков были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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