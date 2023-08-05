Облил бензином кассиршу и попытался поджечь банк: в Винницкой области полицейские задержали злоумышленника. Фото и видео

В городе Погребище Винницкой облил бензином кассиршу и попытался поджечь банк. Таким образом , он требовал вернуть ему средства, которые, по его мнению, исчезли с его счета по вине работников финучреждения.

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Правоохранители уже задержали злоумышленника и возбудили уголовное производство. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Винницкой области.

В субботу, 5 августа, в полицию поступило сообщение от работницы местного отделения банка. Женщина сообщила, что в помещение ворвался неизвестный мужчина и, держа в руках бутылку с неизвестной жидкостью, угрожает сотрудникам поджогом.

Муж успел разлить вещество в помещении финучреждения и облил им работницу банка, после чего достал зажигалку и поджег пол.

Правоохранители прибыли на место происшествия через две минуты. Во время задержания злоумышленник, которым оказался 32-летний местный житель, облил легковоспламеняющимся веществом и полицейских и пытался зажечь зажигалку.

Правоохранители помешали мужчине и задержали его. К счастью, обошлось без пострадавших.

Следователи начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишением свободы сроком до семи лет.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из-за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону.

В Печерском районе Киева в одном из офисных зданий мужчина выстрелил в работника частной охраны, после чего вооруженный забаррикадировался в кабинете. Чтобы задержать нападающего, привлекли бойцов КОРД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина из-за замечаний нанес ножевым ранениям отдыхающим на озере. Злоумышленник несколько месяцев назад уволился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

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