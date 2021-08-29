'Не твоя это страна': журналист показала видео из Авдеевки после обстрелов

В Авдеевке на Донетчине некоторые местные жители до сих пор "обзывают" военных журналистов бандеровцами, требуют общаться с ними на русском и, вероятно, поддерживают агрессора. Это в городе, которое утром 28 августа обстреливали боевики "Л/ДНР", в результате чего было ранено много бойцов ВСУ и получила повреждения гражданская инфраструктура.

Об этом в Facebook написала журналист ТСН Наталья Нагорная, опубликовав ролик с разговором с авдеевцами. В комментариях под ним люди назвали город "тяжелым, в котором осталось много "совка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Работать в Авдеевке – особое удовольствие. Например, меня сегодня "обзывали" бандеровкой, я вообще соглашалась. К людям на видео не цеплялась первой. Этим, которые побудили меня все же включить телефон на видеозапись", – отметила корреспондент.

Видео дня

Нагорная пересказала слова одного из местных мужчин, который заявил, что она "обязана купить авдеевцам каски". А в ответ на отказ требовал общаться с ним на русском языке.

"Женщина "в горошек" требовала, чтобы я ехала "домой". Хорошо, что я везде в Украине дома. В Авдеевке много патриотов, есть много замечательных людей. Но не забываем, что есть и такие, поскольку что-то мы расслабляться начали" , – отметила журналист.

В комментариях под ее постом подписчики согласились с этими словами. Они назвали Авдеевку сложным городом. Некоторые тоже отметили, что именно здесь слышали в свой адрес оскорбления со стороны местных жителей.

"Ни в одном освобожденном населенном пункте Донбасса не слышала о себе столько эпитетов, сколько в Авдеевке. Причем даже тогда, когда привозили помощь гражданским и решали их проблемы. Очень сложный город", – прокомментировала координатор в Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Некоторые из комментаторов был категоричны относительно поведения авдеевцев, а другие списывали это на пропаганду, которая ранее царила в регионе.

"Какая агрессия... "Совки", что еще сказать. Уставшие нищетой, тарифам, ценам люди. Хотят стабильности, как раньше, не хотят понимать, что не будет как в СССР. А как будет – зависит от них. Никто не придет и не поможет, не даст каски и безопасность, пока в головах будут "совки". Бедные", "Катастрофа. Что у людей в мозгах?", "Не странно... там пропаганда по полной", "Неприкасаемые. Гнать из страны метлой... Это не Украины сыновья, на нашей земле. Украинцы за Украину!", "Надо было спросить, откуда этот мужчина. Потому что знаю я этих так называемых местных", "Увы... Повсюду так", "Я уже восьмой год не могу понять, как можно так ненавидеть место, где ты живешь, и продолжать там жить", – писали украинцы.

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