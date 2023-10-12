СБУ сообщила о новом подозрении экс-ведущей телеканалов Медведчука Диане Панченко: в чем обвиняют

Бывшей украинской журналистке Диане Панченко объявили новое подозрение. Оно касается ч. 2 ст. 111 УК – государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Об этом 12 октября сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте. В ведомстве отметили, что экс-ведущая телеканалов Виктора Медведчука скрывается от правосудия. "Продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", – заявили представители СБУ.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное, с конфискацией имущества.

Сотрудники спецслужбы задокументировали новые преступления прокремлевской пропагандистки. Пресс-служба заявила, что Панченко своей деятельностью способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.

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В частности, с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству России в подрывной деятельности.

Она после работы на подсанкционных пророссийских телеканалах выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы распространять пропаганду.

"Фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам", – отметила СБУ.

Пропаганду женщина транслирует через собственный YouTube-канал, на который подписано почти 1 млн аккаунтов.

Кроме того, пропагандистские "сюжеты" и "публикации" Панченко "разгоняет" через сеть прокремлевских Telegram-каналов.

В январе этого года она уже получила подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Как писал OBOZREVATEL, не так давно российские Z-патриоты, среди которых депутат Госдумы Олег Матвейчев, раскритиковали Диану Панченко и назвали ее "беспринципной предательницей".

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