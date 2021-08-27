В Черкассах врачи борются за жизнь 6-летнего мальчика: у ребенка оторваны губы, искусаны уши и следы от сигарет на теле

В Черкасскую областную детскую больницу попал 6-летний мальчик с тяжелыми травмами: гематомой головного мозга, оторванными губами и частью полового органа, погрызенными ушами, следами от тушения сигарет на теле. Характер повреждений свидетельствует о пытках, а пролежни – что малолетний несколько дней лежал без сознания.

О маленьком пациенте в пятницу, 27 августа, рассказал на странице в Facebook депутат Черкасского облсовета, екс-нардеп Олег Петренко. Детали о состоянии ребенка сообщил директор больницы Николай Кондрацкий в комментарии порталу 18000.com.ua. Врач отметил: мальчику необходимо провести операцию, однако с его показателями это пока слишком рисковано.

Петренко назвал ситуацию "адом на земле". Он не раскрыл, где именно произошли пытки, однако рассказал, что ребенка нашли во дворе дома вблизи Детского парка. Там проживают пожилые супруги, которым мальчик приходится приемным внуком (ребенка усыновил сын пенсионеров).

По информации Петренко, сторож Детского парка слышал крики еще 24 августа. Вероятно, именно тогда над малолетним издевались.

Родителей малыша в это время в городе не было: предварительно, маме мальчика как раз проводили операцию в Киеве.

"Спустя несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала скорую", – рассказал депутат.

Он добавил, что пенсионеров давно считают проблемными "для всего квартала". Сперва они завели 15 алабаев, которые терроризировали соседей. Когда животных изъяли, то во дворе снова появилось большое количество собак, но уже не таких крупных пород.

Директор Черкасской детской областной больницы в свою очередь отметил, что состояние мальчика крайне тяжелое.

"Нужна операция, но мы не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка – ноль", – сказал Кондрацкий.

Он также добавил, что родители несовершеннолетнего в медучреждении его пока что не навещали.

Как писал OBOZREVATEL, ночью 25 августа в Голосеевском районе Киева отец потерял двухмесячную дочку на прогулке. Он вернулся домой пьяным и без ребенка. Девочку в коляске в итоге нашли в одном из подъездов полицейские.