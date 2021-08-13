Наемники России накрыли ВСУ на Донбассе из тяжелой артиллерии, ранены двое бойцов

Вооруженные формирования России на Донбассе 13 августа открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям ВСУ. В результате обстрела ранения получили двое защитников Украины.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Враг применил 122-мм артиллерийские системы, а также 82-мм и 120-мм минометы.

Из-за обстрелов ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их доставили в госпиталь. Один находится в состоянии средней тяжести, второй – в удовлетворительном.

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Наши воины открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрелы.

О нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Напомним, что днем ранее, 12 августа, террористы также ранили украинского воина. Враг тогда несколько раз нарушил режим прекращения огня. Также 11 августа в результате обстрелов на Донбассе погиб мирный житель, а военнослужащий ВСУ получил ранения. В тот день оккупанты восемь раз били по позициям наших защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенного тяжелого вооружения. В результате действий врага трое защитников Украины получили огнестрельные осколочные ранения, один из них скончался в госпитале.