На Донбассе ранен украинский военный: что известно о его состоянии

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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На Донбассе ранен украинский военный: что известно о его состоянии

Российско-оккупационные войска на Донбассе 12 августа открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Боец сейчас находится в состоянии средней тяжести (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка.

Враг обстрелял позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески.
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Враг применял станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его сразу доставили в госпиталь. Состояние здоровья защитника Украины – средней тяжести.

Враг обстрелял позиции ВСУ в районе Новомихайловки.

О нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Пост ООС.

Отметим, что 11 августа вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ударив по позициям ВСУ. Из-за обстрелов тогда погиб мирный житель и один украинский военный получил ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до этого оккупанты 16 раз обстреливали позиции Объединенных сил, тогда ранения получили трое защитников Украины, один из них скончался в госпитале.

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