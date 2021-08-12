На Донбассе ранен украинский военный: что известно о его состоянии

Российско-оккупационные войска на Донбассе 12 августа открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Боец сейчас находится в состоянии средней тяжести (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка.

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Враг применял станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его сразу доставили в госпиталь. Состояние здоровья защитника Украины – средней тяжести.

О нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Отметим, что 11 августа вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ударив по позициям ВСУ. Из-за обстрелов тогда погиб мирный житель и один украинский военный получил ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до этого оккупанты 16 раз обстреливали позиции Объединенных сил, тогда ранения получили трое защитников Украины, один из них скончался в госпитале.