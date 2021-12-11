Наемники РФ ранили украинского защитника на Донбассе – штаб ООС

На Донбассе 11 декабря в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России ранение получил один украинский военнослужащий. Враг несколько раз обстреливал позиции ВСУ.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Раненого бойца доставили в медицинское учреждение, он в удовлетворительном состоянии.

Всего с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины:

в направлении Песчаного из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

вблизи Каменки из стрелкового оружия;

в районе Катериновки из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Украинские военные открывали ответный огонь по противнику, чтобы заставить его прекратить обстрелы.

Напомним, что 10 декабря оккупанты ранили двух защитников Украины, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки противник шесть раз нарушал режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ в том числе из запрещенных 82-мм минометов.