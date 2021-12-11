Наемники РФ на Донбассе ударили по ВСУ из запрещенного оружия

За пятницу, 10 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Дважды они открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

К счастью, среди украинских защитников за сутки обошлось без потерь и пострадавших. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы за прошедшие сутки:

Вблизи Песчаного на Луганщине – из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошковского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Майорска – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Пивденного – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новоалександровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ответ на действия врага ВСУ открывали огонь из разрешенных видов вооружения и вынудили наемников РФ прекратить обстрелы.

По состоянию на 7семь часов утра субботы, 11 декабря, новых нарушений со стороны оккупантов в течение текущих суток на Донбассе не зафиксировано.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы...военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", – отметили в штабе.

Напомним: в четверг, 9 декабря, оккупационные войска РФ шесть раз нарушали режим тишины на Донбассе, были ранены двое украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский политик и правозащитник Лев Шлосберг заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Причина – неготовность платить цену за это.

При этом более половины опрошенных украинцев также считают, что угрозы полномасштабного наступления со стороны государства-агрессора на нашу страну нет.