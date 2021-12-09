Оккупанты на Донбассе ударили по ВСУ из артиллерии, ранены двое защитников Украины

Юрий Сергиенко
Расследования
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Оккупанты на Донбассе ударили по ВСУ из артиллерии, ранены двое защитников Украины

На Донбассе во время обстрелов со стороны вооруженных формирования России двое украинских военных получили ранения. Оккупанты открывали огонь, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом сообщается на странице пресс-службы ООС в Facebook. Оба бойцов Вооруженных сил Украины были эвакуированы в медицинское учреждение, состояние их здоровья – средней тяжести.

Всего враг шесть раз нарушил режим "тишины", три из них – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Украинские военные открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрелы.

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