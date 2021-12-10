В Житомирской области водитель влетел в столб: в салоне авто нашли гранату. Фото

В Новоград-Волынском в Житомирской области автомобиль "Opel Vectra" врезался в бетонную электороопору. В результате столкновения травмы получил пассажир автомобиля.

В ходе выяснения обстоятельств аварии правоохранители обнаружили у водителя, 49-летнего местного жителя, предмет, похожий на гранату, сообщила пресс-служба Национальной полиции. Водитель автомобиля признал, что имеет при себе боеприпас РГД-5 со взрывателем. Отмечается, что его изъяли взрывотехники полиции, а следователи приступили к расследованию.

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Пострадавшим в ДТП оказался 64-летний водитель, который получил травмы и был госпитализирован в Новоград-Волынскую райбольницу.

В Нацполиции сообщили, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, задержан. Известно, что половину своей жизни он провел в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений и нанесение телесных повреждений.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Согласно санкциям статей, задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2021 года в Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме. На место выезжал спецназ КОРД. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде.

Летом в городе Кривой Рог Днепропетровской области взорвалась граната. Подрывник получил ранение и находится в крайне тяжелом состоянии. Во время ЧП также пострадали трое правоохранителей.

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