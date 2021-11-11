В Харькове посреди улицы взорвалось авто, поднялся столб огня и дыма. Фото и видео

В четверг, 11 ноября, в городе Харьков произошел взрыв автомобиля ВАЗ. Очевидцы говорят, что слышали сильный хлопок, после которого автомобиль загорелся и повалил дым

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, автомобиль взорвался примерно в 8:30 утра на проспекте Науки. Во время взрыва транспортное средство стояло на парковке. По предварительным данным пострадавших в результате происшествия нет.

Пожарные оперативно прибыли на место взрыва и погасили пламя. В результате пожара автомобиль получил значительные повреждения.

Видео дня

По информации ГСЧС в Харьковской области, предварительной причиной взрыва автомобиля называют короткое замыкание.

Кроме того, очевидцам происшествия удалось заснять на видео момент взрыва транспортного средства.

Спасатели призывают в случае возгорания автомобиля немедленно звонить по экстренному номеру 101. При невозможности самостоятельно потушить огонь необходимо отойти от автомобиля на безопасное расстояние и дожидаться приезда пожарных. Если же возгорание произошло во время движения, необходимо постараться оставить автомобиль у обочины и заглушить двигатель.

Напомним, в сентября в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась. Погибшими оказались член Совета общественной организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.