В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате. Фото и видео с места ЧП

В воскресенье, 8 августа, около 17:30 в городе Кривой Рог Днепропетровской области взорвалась граната. Подрывник получил ранение и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, 61-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что намерен взорвать ручную осколочную гранату. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители.

Во время попытки приблизиться к подрывнику мужчина подорвал гранату. Отмечается, что одну граната подрывник отдал полицейским добровольно, вторую то ли бросил, то ли упустил на асфальт.

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По словам источника, сам подрывник и еще трое полицейских получили осколочные ранения.

В то же время начальник Криворожского районного управления полиции Валерий Лютый рассказал, что в результате происшествия сотрудники полиции не пострадали.

По предварительной информации, медики оценивают состояние подрывника как крайне тяжелое. С мужчиной вели переговоры патрульные, найцгвардейцы и руководство городского отдела полиции, а также Ингулецкого района.

На данный момент полицейские готовятся к обыску внутри квартиры мужчины. Появилась информация, что у него целый схрон оружия.

Напомним: в Молочанске в Запорожье мужчина взорвал гранату, когда узнал об увольнении с работы. Его доставили в больницу с травматической ампутацией правой руки.

17 июня в Борисполе на Киевщине местный житель нашел привязанный к своему авто предмет, похожий на гранату. От взрыва его спасла случайность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во дворе частного домовладения в городе Раздельная на Одесщине 8 июля взорвалась граната. В результате ЧП погиб 37-летний местный житель, также пострадал несовершеннолетний мальчик.