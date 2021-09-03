В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке: на место выезжал спецназ. Эксклюзивные фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке: на место выезжал спецназ. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме. На месте выезжал спецназ КОРД.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. По предварительным данным, информация о гранате не подтвердилась (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На месте ЧП находились взрывотехники.

Инцидент произошел на улице Бальзака 26-А. Нашему корреспонденту удалось узнать, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде.

Видео дня
ЧП случилось на улице Бальзака 26-А.
Были стянуты значительные силы правоохранителей.

Дальнейшие подробности ЧП будут устанавливать следователи. На место были стянуты значительные силы правоохранителей, в том числе и спецназ, а также автомобили скорой помощи и пожарные.

Также приезжали автомобили скорой помощи.
ЧП случилось на улице Бальзака.
Мужчина закрылся в квартире и никого не пускал.
На месте также находился спецназ КОРД.

Напомним, что в конце июля в здании ТРЦ "Дрим Таун №1" в Киеве взорвался почтомат "Новой почты". В результате происшествия тогда никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском районе столицы в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв. Ранения получил 43-летний мужчина.

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