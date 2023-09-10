На Закарпатье в ДТП погиб 16-летний парень: фото и детали

В Сваляве на Закарпатье в ДТП погиб 16-летний парень. В его мотоцикл на одной из улиц города влетел легковой автомобиль Ford Focus.

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О трагедии сообщили в полиции Закарпатской области. По словам правоохранителей, 10 сентября около 11 часов на линию "102" позвонил мужчина и рассказал, что допустил столкновение с мотоциклистом (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На место аварии сразу прибыли медики и следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что 28-летний житель Свалявы на Ford Focus выезжал со второстепенной дороги. Не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся с мотоциклом, ехавшим по главной дороге.

16-летний водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

Полицейские освидетельствовали водителя легковушки – он управлял авто в трезвом состоянии.

В полиции возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), следователи проводят досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

"По делу будет проведен ряд экспертных исследований для установления всех подробных обстоятельств ДТП. Расследование продолжается", – сообщили в полиции Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 сентября на Полтавщине на автодороге Красноград – Полтава столкнулись Volkswagen Golf и Skoda Oktavia. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

– В Англии в аварии погибла украинка и двое детей, которые бежали от войны. ДТП произошло днем 3 сентября. Полиция Британии пока не сообщает всех деталей, поскольку идет следствие.

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