newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

Марина Петик
Расследования
4 минуты
1,5 т.
Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

В Великобритании в аварии погибли украинцы: 15-летняя Настя, ее 6-летний брат по отцу Игорь, а также 35-летняя Даша, вторая супруга отца. Все они переехали в Англию, спасаясь от войны. У Насти в Украине осталась мама, а у погибшей Даши в Англии сиротой осталась старшая дочь.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Британии в ДТП разбились украинцы

Смертельная авария произошла в Великобритании днем 3 сентября. 15-летняя Настя Бартенева с младшим братом по отцу Игорем и его мамой Дашей ехала на серебристой Vauxhall Meriva (Opel Meriva). На сельской дороге между Саут-Стейнли и Рипли их автомобиль попал в ДТП с Toyota Aygo и двухэтажным автобусом.

Полиция пока не сообщает всех деталей аварии, поскольку идет следствие. В результате столкновения украинцы погибли, водитель автобуса получил травмы ног, а в Toyota никто не пострадал. Известно, что легковые автомобили ехали в попутном направлении, а автобус двигался им навстречу.

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

У погибшей Насти полгода назад умер отец

Как рассказала родная тетя Насти, Елена, все погибшие уехали в Англию, спасаясь от войны. Они жили в Днепре, который часто подвергается ракетным ударам со стороны России.

"Так сложилось, что родители Насти давно расстались. У папы появилась новая семья – супруга Даша, а потом родился общий сын Игорь. Но отец поддерживал хорошие отношения с Настей, они брали ее с собой на море. А Игорь был для нее родным братом, она его очень любила", – вспоминает Елена.

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

Когда началась война, Даша с Игорем уехала в Великобританию. Затем отец Насти решил вместе с дочерью тоже ехать туда. Они должны были выехать в марте или апреле. Но в феврале произошла трагедия – отец девочки внезапно умер во сне, у него оторвался тромб. Некоторые СМИ сообщали, что он якобы ранее погиб в автокатастрофе, но это не так.

Поэтому в Англию Настя поехала только пять недель назад.

Мама Насти поехать с ней не могла, поскольку в последнее время прикована к постели. У нее много лет назад обнаружили заболевание, которое медленно прогрессировало.

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

"Пока моя сестра Наталья могла ходить, она занималась Настей. Девочка закончила музыкальную и художественную школы, занималась в ансамбле, пела, танцевала. Ходила в секцию на айкидо, она очень любила этот вид спорта. Для своей мамы она была и опорой, и смыслом всей жизни", – говорит Елена.

Мама переживала, но отпустила дочь в другую страну, поскольку находиться в Днепре было опасно. Она говорила, что каждый раз, когда начиналась бомбежка, она видела испуганные Настины глаза, как она бежит прятаться в ванную. Поэтому ради безопасности единственной дочери она дала свое согласие.

Но кто же мог предположить, что спасение обернется непоправимой трагедией.

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

У погибшей Даши есть старшая дочь Лиза, она подросток, сейчас она круглая сирота. В Великобритании ее приютили друзья. В тот роковой день она не поехала с семьей, поэтому осталась жива.

Родные собирают средства на доставку тел на родину

Подруга Насти, Мила, с которой девочка вместе занималась в секции айкидо и в ансамбле, написала на своей страничке в Instagram: "Еще два дня назад у меня была подруга, самая близкая подруга Настя. Твой уход настолько неожиданный, что я чувствую себя одинокой, растерянной, как будто от меня отрезали кусочек сердца. Ты лучик солнца, который освещал жизнь, а сейчас он погас. Мне плохо без тебя, надеюсь, что тебе хорошо там, на небе".

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

Пока Великобритания не отдает тела погибших, потому что идет следствие. По словам Елены, вскрытие тела Даши должно было пройти только в четверг, 7 сентября, а детей – на следующей неделе.

Пока семья собирает средства на то, чтобы перевезти близких в Украину и похоронить. Английские похоронные бюро называют высокие цены, но и доставляют тела только до Польши. Родственники пробовали договориться с волонтерами, но безуспешно. Все сейчас заняты военными грузами.

Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП
Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

Кто хочет помочь семье погибших, может сделать это, перечислив деньги на карточку мамы Натальи Бартеневой 5168 7574 3070 9024.

В Британии собирают средства для Лизы, которая осталась сиротой. Пока социальные службы этой страны ничего не выделяют для несовершеннолетней украинки.