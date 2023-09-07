Украинка с двумя детьми бежала от войны в Англию и погибла в аварии: британская полиция не раскрывает подробности ДТП

В Великобритании в аварии погибли украинцы: 15-летняя Настя, ее 6-летний брат по отцу Игорь, а также 35-летняя Даша, вторая супруга отца. Все они переехали в Англию, спасаясь от войны. У Насти в Украине осталась мама, а у погибшей Даши в Англии сиротой осталась старшая дочь.

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В Британии в ДТП разбились украинцы

Смертельная авария произошла в Великобритании днем 3 сентября. 15-летняя Настя Бартенева с младшим братом по отцу Игорем и его мамой Дашей ехала на серебристой Vauxhall Meriva (Opel Meriva). На сельской дороге между Саут-Стейнли и Рипли их автомобиль попал в ДТП с Toyota Aygo и двухэтажным автобусом.

Полиция пока не сообщает всех деталей аварии, поскольку идет следствие. В результате столкновения украинцы погибли, водитель автобуса получил травмы ног, а в Toyota никто не пострадал. Известно, что легковые автомобили ехали в попутном направлении, а автобус двигался им навстречу.

У погибшей Насти полгода назад умер отец

Как рассказала родная тетя Насти, Елена, все погибшие уехали в Англию, спасаясь от войны. Они жили в Днепре, который часто подвергается ракетным ударам со стороны России.

"Так сложилось, что родители Насти давно расстались. У папы появилась новая семья – супруга Даша, а потом родился общий сын Игорь. Но отец поддерживал хорошие отношения с Настей, они брали ее с собой на море. А Игорь был для нее родным братом, она его очень любила", – вспоминает Елена.

Когда началась война, Даша с Игорем уехала в Великобританию. Затем отец Насти решил вместе с дочерью тоже ехать туда. Они должны были выехать в марте или апреле. Но в феврале произошла трагедия – отец девочки внезапно умер во сне, у него оторвался тромб. Некоторые СМИ сообщали, что он якобы ранее погиб в автокатастрофе, но это не так.

Поэтому в Англию Настя поехала только пять недель назад.

Мама Насти поехать с ней не могла, поскольку в последнее время прикована к постели. У нее много лет назад обнаружили заболевание, которое медленно прогрессировало.

"Пока моя сестра Наталья могла ходить, она занималась Настей. Девочка закончила музыкальную и художественную школы, занималась в ансамбле, пела, танцевала. Ходила в секцию на айкидо, она очень любила этот вид спорта. Для своей мамы она была и опорой, и смыслом всей жизни", – говорит Елена.

Мама переживала, но отпустила дочь в другую страну, поскольку находиться в Днепре было опасно. Она говорила, что каждый раз, когда начиналась бомбежка, она видела испуганные Настины глаза, как она бежит прятаться в ванную. Поэтому ради безопасности единственной дочери она дала свое согласие.

Но кто же мог предположить, что спасение обернется непоправимой трагедией.

У погибшей Даши есть старшая дочь Лиза, она подросток, сейчас она круглая сирота. В Великобритании ее приютили друзья. В тот роковой день она не поехала с семьей, поэтому осталась жива.

Родные собирают средства на доставку тел на родину

Подруга Насти, Мила, с которой девочка вместе занималась в секции айкидо и в ансамбле, написала на своей страничке в Instagram: "Еще два дня назад у меня была подруга, самая близкая подруга Настя. Твой уход настолько неожиданный, что я чувствую себя одинокой, растерянной, как будто от меня отрезали кусочек сердца. Ты лучик солнца, который освещал жизнь, а сейчас он погас. Мне плохо без тебя, надеюсь, что тебе хорошо там, на небе".

Пока Великобритания не отдает тела погибших, потому что идет следствие. По словам Елены, вскрытие тела Даши должно было пройти только в четверг, 7 сентября, а детей – на следующей неделе.

Пока семья собирает средства на то, чтобы перевезти близких в Украину и похоронить. Английские похоронные бюро называют высокие цены, но и доставляют тела только до Польши. Родственники пробовали договориться с волонтерами, но безуспешно. Все сейчас заняты военными грузами.

Кто хочет помочь семье погибших, может сделать это, перечислив деньги на карточку мамы Натальи Бартеневой 5168 7574 3070 9024.

В Британии собирают средства для Лизы, которая осталась сиротой. Пока социальные службы этой страны ничего не выделяют для несовершеннолетней украинки.