На Полтавщине не разминулись две легковушки: один человек погиб, трое получили травмы. Фото

На Полтавщине произошла ужасная авария. Не разминулись две легковушки. В результате ДТП один человек погиб, а трое получили травмы.

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Об этом сообщили в полиции Полтавской области. Авария произошла 8 сентября, около 16:40, на автодороге Красноград-Полтава, недалеко от села Алексеевка, Коломакской территориальной громады (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По предварительной версии следствия, произошло столкновение автомобилей VOLKSWAGEN GOLF, под управлением 27-летнего жителя Полтавского района, и SKODA OKTAVIA, под управлением 38-летнего жителя Харьковщины. В результате ДТП водитель VOLKSWAGEN погиб на месте. Водитель SKODA и двое пассажиров – 18-летний парень и 13-летняя девушка, получили телесные повреждения. С места происшествия медики доставили их в больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следователями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

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