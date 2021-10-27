На Закарпатье призывник выпрыгнул из окна военкомата: выяснились детали ЧП
На Закарпатье призывник выпрыгнул из окна военного комиссариата. Этому предшествовало его задержание полицией для приведения в военкомкомат.
Гражданин, подлежащий призыву на срочную военную службу, неоднократно уклонялся от явки. Об этом сообщает Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Отмечается, что инцидент произошел 27 октября. Мужчину доставили в призывной участок с целью составления протокола об административном правонарушении, согласно статье 210 Кодекса Украины об админправонарушениях. Но он попытался скрыться из призывного участка, выпрыгнув из окна второго этажа.
Известно, что мужчина получил травмы и остался в живых.
В настоящее время этот случай изучают органы Национальной полиции на предмет наличия в действиях данного гражданина признаков уголовного преступления. Речь идет о статье 335 УК "Уклонение от призыва на срочную военную службу".
Согласно статье 15 п. 8 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане Украины призывного возраста должны явиться к призывному участку в течение 10 дней со дня начала соответствующего очередного призыва, при любых обстоятельствах, в частности, без получения повестки.
Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент произошел ранее в Тернополе - 22-летний призывник выпрыгнул с 5 этажа военкомата. Его с травмами госпитализировала скорая.