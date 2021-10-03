На въезде в Киев столкнулись пять авто, есть пострадавшие. Видео

На въезде в Киев со стороны Броваров, недалеко от станции метро "Лесная" в воскресенье, 3 октября, произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. Вследствие ДТП пострадали несколько человек.

Как говорится в сообщении Telegram-канала dtp.kiev.ua, к месту ДТП на Броварской проспект прибыли три кареты скорой помощи и полиция. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Также сообщается, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал внедорожник, который якобы протаранил три других автомобиля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октябрях авария произошла также в Броварах, где столкнулись два автомобиля. Один из них вылетел на остановку итравмировал30-летнюю женщину.

Кроме того, накануне, 2 октября, в ДТП в Киеве попал известный украинский актер Михаил Жонин. Авария произошла на улице Никольско-Слободская, где Volkswagen протаранил несколько припаркованных автомобилей.

А 30 сентября в столице внедорожник Jeep на скорости влетел в стелу заправки. По предварительным данным, его водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание за рулем.