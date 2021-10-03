В Киеве в ДТП попал известный актер. Все подробности и видео с места аварии

В Днепровском районе Киева 3 октября Volkswagen протаранил несколько припаркованных авто. В результате аварии никто не пострадал. Среди ее участников был известный актер Михаил Жонин.

ДТП произошло на улице Никольско-Слободская. Об этом сообщает ОО "Автопатруль Майдан" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель Volkswagen не справился с управлением на дороге и задел автомобили Subaru и Mercedes на парковке.

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46-летний актер Михаил Жонин был одним из пассажиров авто виновника ДТП. На месте работали сотрудники патрульной полиции Днепровского района Киева.

О пострадавших в аварии не сообщается, повреждения получили все три авто. Детали и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Справка: Михаил Жонин – актер театра и кино, снимается в украинских и российских проектах. Среди его фильмографии много ролей в сериалах и полнометражных картинах в жанрах детектива, боевика, мелодрамы и триллера. Также он – артист дубляжа, его голосом говорят герои голливудских блокбастеров, европейских фильмов и турецких сериалов.

Родился 6 ноября 1974 года в Новой Каховке. В школьные годы играл в КВН, посещал "Народный театр", танцевал и занимался музыкой.

После школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого по специальности "актер драматического театра и кино".

Сам Михаил Жонин прежде всего считает себя театральным актером, пишет Tele Portal. За участие в спектакле "Диалог самцов" получил специальный диплом фестиваля "Добрый театр".

По данным портала kino-teatr.ru, у него 110 работ в 110 проектах. Жонин сыграл в таких сериалах как "Пес", "По законам военного времени", "Офицерские жены", "Ведьма", "Последний янычар" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября на Троещине мужчина за рулем Mini Cooper не справился с управлением, в результате чего авто налетело на бордюр, снесло отбойник и вылетело в кювет. В результате аварии водитель погиб на месте.