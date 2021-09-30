В Киеве джип на скорости влетел в стелу АЗС: момент ДТП попал на видео
В Киеве автомобиль Jeep врезался в стелу АЗС возле ТРЦ "Караван". По предварительным данным, водителю транспортного средства якобы стало плохо и он потерял сознание за рулем, однако точные причины еще выясняются.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 30 сентября, по улице Луговая. Момент аварии попал на видео, которое обнародовал Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
На кадрах из видеорегистратора другого авто видно, что машина сперва съехала в левую сторону, но там был отбойник. Далее Jeep занесло в противоположную сторону. Он пересек проезжую часть по диагонали и поехал прямо на стелу заправки.
По информации Facebook-страницы dtp.kiev.ua, водитель машины получил серьезные травмы и попал в больницу.
На видео также попал момент после столкновения, когда мужчина сам поднялся с водительского сидения, но далее его взяли под руки двое спасателей и помогли сесть на землю.
На месте ДТП работала полиция, скорая помощь, сотрудники ГСЧС. Что именно стало причиной инцидента, предстоит выяснить специалистам.
Предлагаем посмотреть видео столкновения:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
29 сентября в Козине под Киевом авто на скорости влетело в мусоровоз. Предварительно, двое человек погибло.
Того же дня в Печерском районе столицы столкнулись легковой автомобиль и автобус, который перевозил детей. Двое несовершеннолетних получили травмы.