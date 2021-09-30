В Киеве джип на скорости влетел в стелу АЗС: момент ДТП попал на видео

В Киеве автомобиль Jeep врезался в стелу АЗС возле ТРЦ "Караван". По предварительным данным, водителю транспортного средства якобы стало плохо и он потерял сознание за рулем, однако точные причины еще выясняются.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 30 сентября, по улице Луговая. Момент аварии попал на видео, которое обнародовал Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах из видеорегистратора другого авто видно, что машина сперва съехала в левую сторону, но там был отбойник. Далее Jeep занесло в противоположную сторону. Он пересек проезжую часть по диагонали и поехал прямо на стелу заправки.

Видео дня

По информации Facebook-страницы dtp.kiev.ua, водитель машины получил серьезные травмы и попал в больницу.

На видео также попал момент после столкновения, когда мужчина сам поднялся с водительского сидения, но далее его взяли под руки двое спасателей и помогли сесть на землю.

На месте ДТП работала полиция, скорая помощь, сотрудники ГСЧС. Что именно стало причиной инцидента, предстоит выяснить специалистам.

Предлагаем посмотреть видео столкновения:

Как ранее писал OBOZREVATEL: