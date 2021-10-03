На Киевщине вследствие ДТП авто вылетело на остановку, пострадала женщина. Фото

В воскресенье, 3 октября, в Броварах Киевской области автомобиль Volkswagen EOS столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и вылетел на остановку. В результате пострадала 30-летняя женщина, стоявшая на остановке.

Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в полиции Киевской области.

В частности, правоохранители получили сообщение об аварии в Броварах в 10:30 утра. По предварительным данным, в момент ДТП водитель Volkswagen поворачивал налево на перекрестке и не предоставил преимущество в движении "Спринтеру".

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От удара Volkswagen отбросило на остановку общественного транспорта: он травмировал женщину, стоявшую там. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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