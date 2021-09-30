"На тот свет она не спешила": расстрелявшую инструктора тира девушку снова отправили за решетку

20-летняя Вероника Моторина, которая во время конвоирования в СИЗО порезала себе руки, снова оказалась за решеткой. Попытка самоубийства произошла после заседания Октябрьского районного суда Полтавы.

Веронику приговорили к 15 годам лишения свободы. Отметим, что решение коллегии судей оказалось жестче позиции прокуратуры: обвинение просило 12 лет.

В спецавтомобиле, в котором осужденную конвоировали из здания суда в следственный изолятор, она начала резать себя лезвием. Однако конвоиры вовремя заметили это и отвезли девушку в больницу.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL защитник Моториной Андрей Евдокименко, там ей оказали помощь. "Сейчас она уже находится в СИЗО", – добавил адвокат.

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Отметим, что Вероника Моторина пока что будет находиться в следственном изоляторе. Решение суда еще не вступило в силу, так как законом предусмотрено 30 дней на подачу апелляции. Ранее адвокат девушки уже заявлял, что будет подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Собеседник OBOZREVATEL в суде говорит, что вряд ли Моторина пыталась покончить жизнь самоубийством.

"Это не назовешь попыткой самоубийства, скорее – желанием кого-то наказать. На тот свет девушка точно не спешила. Во-первых, ехать от суда до СИЗО десять минут – за это время, простите за цинизм, кровью не истечешь. К тому же в спецавтомобиле она ехала не одна, а в сопровождении, потому незаметно все это провернуть – нереально. В любом случае ее бы успели спасти", – объяснил источник.

Во время судебного заседания Вероника Моторина рассказывала, что ранее уже причиняла себе вред из-за плохих отношений с парнем, с которым она тогда жила: "Я сама себе навредила, он это все видел и сказал "Кто тебе разрешал резаться в моем доме? Иди на улицу".

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство произошло 7 февраля 2020 года. Девушка отправилась в полтавский тир, чтобы, по ее словам, покончить жизнь самоубийством. Она якобы хотела, чтобы ее парень почувствовал себя виноватым – накануне у них произошел разрыв. Но в итоге Моторина застрелила пожилого инструктора.

Следствие убеждено, что случайно произвести 5 выстрелов невозможно, а убийство было умышленным.