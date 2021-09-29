В Полтаве вынесли приговор 19-летней девушке, застрелившей инструктора в тире. Фото

Октябрьский районный суд Полтавы признал 19-летнюю Веронику Моторину виновной в умышленном убийстве инструктора в тире. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Решение было вынесено 28 сентября, пишет "Суспільне". В своем последнем слове девушка заявила, что у нее не было злого умысла и попросила прощения у семьи погибшего (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Моторина сказала, что она была в состоянии постоянного стресса и принимала успокоительное.

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"Но мне стало хуже, и я решила уйти из жизни. Я ненавижу себя за это и жалею, что не выбрала другой способ или место, чтобы никто не пострадал", – сказала девушка.

Судья постановил, что Моторина действовала умышленно, о чем свидетельствуют проанализированные доказательства, а поэтому ее виновность доказана полностью.

Расследование велось полтора года, материалов дела набралось на два тома: были опрошены десяток свидетелей, а также изучено письменные, вещественные и видеодоказательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство произошло в феврале 2020 года. Девушка после ссоры с парнем решила пойти в тир и дважды выстрелила в 64-летнего инструктора Игоря Смолянинова. Второму инструктору удалось остановить Моторину.

Позднее стало известно, что девушка рвалась на фронт на Донбасс, но ей отказали в военкомате, а также, что ее мать находится в психиатрической больнице.