Девушка, застрелившая инструктора в тире в Полтаве, совершила попытку самоубийства. Фото

Вероника Моторина, застрелившая инструктора в тире в Полтаве, совершила попытку самоубийства. Девушка пыталась покончить с собой после вынесения ей приговора – 15 лет тюрьмы.

Как пишет "Полтавщина", 19-летняя девушка после оглашения приговора попрощалась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд ее поддержать. Конвой отвел ее и усадил в спецавтомобиль.

По дороге в следственный изолятор, девушка совершила попытку суицида – достала лезвие от бритвы и порезала руки. Известно, что после случившегося Моторину госпитализировали.

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Суд признал 19-летнюю Веронику Моторину виновной в умышленном убийстве инструктора в тире. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. В своем последнем слове девушка заявила, что у нее не было злого умысла и попросила прощения у семьи погибшего.

Убийство произошло в феврале 2020 года. Девушка после ссоры с парнем решила пойти в тир и дважды выстрелила в 64-летнего инструктора Игоря Смолянинова. Второму инструктору удалось остановить Моторину.

Позднее стало известно, что девушка рвалась на фронт на Донбасс, но ей отказали в военкомате, а также, что ее мать находится в психиатрической больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня в ходе конфликта. Она нанесла ему ножевые ранения в шею и грудь.