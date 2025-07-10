На Тернопольщине авто влетело в грузовик: погибли водитель и пассажиры. Фото

В среду, 9 июля, на Тернопольщине произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии в Збаражской общине погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров авто.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что личности погибших устанавливаются.

"9 июля в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь–Збараж–Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки", – говорится в сообщении.

Сразу на место происшествия прибыли дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части и спасатели аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины.

Спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз. Обстоятельства ДТП расследует полиция.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – резюмировали трагическую ситуацию в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что во Львовской области вечером в среду, 9 июля, произошло серьезное ДТП с пострадавшими – автомобиль Audi А4 столкнулся с рейсовым автобусом "Львов – Прага", в салоне которого находились дети. Пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник внедорожник BMW X5 на большой скорости снес пост пограничников в городе Перечин на Закарпатье. От удара погиб 45-летний военнослужащий ГПСУ. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, однако все усилия медиков оказались тщетными.

В среду, 9 июля, суд избрал меру пресечения жительнице Закарпатья, которая 7 июля на BMW X5 в состоянии опьянения влетела в блокпост пограничников в городе Перечин и убила 45-летнего военнослужащего. 53-летняя женщина на 60 суток взята под стражу без возможности внесения залога.

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