На Закарпатье пьяная водитель сбила насмерть пограничника на блокпосту: какое решение вынес суд. Фото

Суд избрал меру пресечения жительнице Закарпатья, которая 7 июля на BMW X5 в состоянии опьянения влетела в блокпост пограничников в городе Перечин и убила 45-летнего военнослужащего. 53-летняя женщина на 60 суток взята под стражу без возможности внесения залога.

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Об этом в среду, 9 июля, сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области. Суд избрал фигурантке меру пресечения по ходатайству следователей.

Вследствие аварии в больнице от полученных травм скончался 45-летний пограничник Чопского отряда, который в тот день нес службу в составе пограничного наряда на контрольном посту.

ДТП произошло около 4:30 утра. Следователи на месте происшествия установили, что водитель BMW X5 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и въехала в бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей.

У нее были явные признаки опьянения, однако женщина отказалась от освидетельствования. Водителя и ее 31-летнего пассажира, жителя Ивано-Франковской области, доставили в больницу.

После того, как ее обследовали и осуществили у нее забор крови, она была помещена в изолятор временного содержания.

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Водительнице грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник внедорожник BMW X5 на большой скорости снес пост пограничников в городе Перечин на Закарпатье. От удара погиб 45-летний военнослужащий ГПСУ. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, однако все усилия медиков оказались напрасными.

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