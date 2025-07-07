На Закарпатье нетрезвая водитель BMW влетела в блокпост: от полученных травм скончался пограничник. Фото

Утром 7 июля в городе Перечин, что на Закарпатье, произошло трагическое ДТП – внедорожник BMW X5 на большой скорости влетел в контрольно-ревизионный пункт пограничников. В результате удара погиб 45-летний военнослужащий Госпогранслужбы.

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Об этом сообщили в полиция Закарпатской области. Авария произошла около 4:30.

Нетрезвая водитель за рулем автомобиля BMW X5 на большой скорости врезалась в контрольно-ревизионный пункт, где дежурили пограничники.

По предварительным данным полиции, 53-летняя жительница Перечина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с бетонным ограждением блокпоста.

Один из пограничников – 45-летний военнослужащий – получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь мужчины не удалось.

Водитель имела явные признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование на месте отказалась. Ее задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас женщина находится в медучреждении под круглосуточной охраной, ведь сама также получила травмы во время аварии.

В больницу госпитализировали и 31-летнего пассажира BMW – жителя Ивано-Франковской области.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Калита Киевской области произошла авария с участием легковушки и автомобиля полиции. В результате ДТП пострадали двое правоохранителей.

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