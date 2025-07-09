На Львовщине автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие. Фото

Во Львовской области вечером в среду, 9 июля, случилось серьезное ДТП с пострадавшими – автомобиль Audi А4 столкнулся с рейсовым автобусом "Львов – Прага", в салоне которого находились дети. Пострадали пять человек.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном сайте Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области. Авария случилась на автодороге Львов – Шегини в селе Родатичи Львовского района.

"Пятеро участников ДТП доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности всех участников происшествия и количество пострадавших", – сказано в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Audi А4, которым управлял 33-летний житель Львовского района, с рейсовым автобусом "Львов – Прага", под управлением жителя Чернигова в возрасте 49 лет.

В автобусе находилось 65 пассажиров. В результате столкновения транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. По состоянию на 21.30 в больницу доставлены пять человек.

В Патрульной полиции Львовской области уточнили, что в связи с ДТП с пострадавшими вблизи населенного пункта Родатичи на автодороге М-11 Львов — Шегини перекрыта одна полоса.

Как сообщили в ГСЧС, в автобусе находились дети.

"На момент прибытия спасателей автобус находился перевернутым на бок в кювете. Спасатели достали из автобуса двух женщин и передали их медикам для дальнейшего осмотра. Дети покинули автобус самостоятельно. Информация о пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители", – отметили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя, который насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. В момент ДТП мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!