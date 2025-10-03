На Ровенщине авто не разминулось с волонтерской колонной: мужчина погиб на месте, женщина в реанимации. Фото

На трассе "Киев–Чоп" вблизи села Тараканов на Дубенщине 2 октября произошла смертельная авария. Авто столкнулось с волонтерской колонной.

В результате аварии мужчина погиб, женщина в реанимации. Об этом сообщили в полиции Ривненской области.

По предварительным данным следствия, 76-летний житель села Сосновка, управляя автомобилем "ВАЗ", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с "Ford Ranger" под управлением 33-летнего жителя Тернопольской области, который двигался в составе волонтерской колонны.

От полученных травм водитель "ВАЗ" погиб на месте. Его 73-летнюю жену, которая находилась в автомобиле, с политравмой госпитализировали в реанимацию.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины.

