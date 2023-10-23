На Ривненщине правоохранительница сбила женщину на пешеходном переходе: пострадавшая скончалась в больнице. Фото

В Здолбунове Ривненской области 21 октября правоохранительница устроила смертельное дорожно-транспортное происшествие. Она сбила женщину-пешехода на "зебре".

Авария произошла около 19:40 субботы. За дело взялось Государственное бюро расследований, сообщается на сайте ведомства.

Работница правоохранительного органа Ривненщины (в ГБР конкретную структуру не называют) наехала на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. По результатам обследования, водитель была трезвая.

Медики госпитализировали потерпевшую, однако спасти пешехода врачи были не в силах.

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Областное ГУ НП Украины сообщило, что за рулем внедорожника Nissan X-Trail находилась работница одного из отделений полиции вне службы. Известно, что ей 30 лет.

Она сбила человека на перекрестке улиц Шевченко и Восьмого марта. Потерпевшая – жительница города Здолбунов. Она попала в реанимацию, где 22 октября около 7:30 скончалась.

Предварительная квалификация правонарушения – ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как писал OBOZ.UA:

– 17 октября в Николаевской области столкнулись два автомобиля, оба транспортных средства загорелись. В результате аварии погибла женщина, еще четыре человека, среди которых двое подростков, пострадали.

– Днем ранее, 16 октября, в селе Ивановка на Днепропетровщине в реке Орель утонула машина BMW с тремя людьми внутри. Авто подняли из воды, внутри нашли тела двух мужчин и одной женщины.

– В Переяславе Киевской области женщине-водитель во время поездки стало плохо и она потеряла сознание. Неуправляемая машина выехала на тротуар, сбила двух пешеходов и протаранила припаркованный автомобиль.

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