На Ривненщине правоохранительница сбила женщину на пешеходном переходе: пострадавшая скончалась в больнице. Фото
В Здолбунове Ривненской области 21 октября правоохранительница устроила смертельное дорожно-транспортное происшествие. Она сбила женщину-пешехода на "зебре".
Авария произошла около 19:40 субботы. За дело взялось Государственное бюро расследований, сообщается на сайте ведомства.
Работница правоохранительного органа Ривненщины (в ГБР конкретную структуру не называют) наехала на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. По результатам обследования, водитель была трезвая.
Медики госпитализировали потерпевшую, однако спасти пешехода врачи были не в силах.
Областное ГУ НП Украины сообщило, что за рулем внедорожника Nissan X-Trail находилась работница одного из отделений полиции вне службы. Известно, что ей 30 лет.
Она сбила человека на перекрестке улиц Шевченко и Восьмого марта. Потерпевшая – жительница города Здолбунов. Она попала в реанимацию, где 22 октября около 7:30 скончалась.
Предварительная квалификация правонарушения – ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Как писал OBOZ.UA:
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