На Киевщине водитель потеряла сознание за рулем: неуправляемая легковушка сбила двух пешеходов и протаранила авто. Фото

В Переяславе Киевской области женщине-водитель во время поездки стало плохо и она потеряла сознание. Неуправляемая машина выехала на тротуар, сбила двух пешеходов и протаранила припаркованный автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"Авария произошла на одной из улиц города Переяслав. Предварительно, 36-летней женщине-водителью Chevrolet во время вождения стало плохо и она потеряла сознание. Авто выехало на встречную полосу движения, затем на тротуар и наехало на двух пешеходов, после чего совершило столкновение с припаркованным авто Chevrolet", – рассказали в пресс-службе.

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В результате ДТП 43-летнюю женщину и водителя с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Другой 43-летний пешеход от госпитализаций отказался.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в четверг, 19 октября, произошла авария с участием автомобиля Toyota. В результате ДТП один мужчина погиб, а еще один получил травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева автобус въехал в грузовик, а затем протаранил легковушку. В результате столкновения последний автомобиль отбросил на пешеходную дорогу, где машина травмировала пешехода.

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