Не разминулись два автомобиля: в Николаевской области в ДТП погиб человек, еще четверо травмировались. Фото

В Николаевской области столкнулись два автомобиля, после чего оба транспортных средства загорелись. В результате аварии погибла женщина, еще четыре человека, среди которых двое подростков, пострадали.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 17 октября, на трассе Благовещенское – Николаев.

Как говорят спасатели, в одном из автомобилей пострадали четверо пассажиров – две девочки 15-ти и 13-ти лет, а также мужчина и женщина. Все они попали в больницу с травмами.

Погибшая женщина была пассажиром другого транспортного средства. Ей было 50 лет. Украинка погибла на месте аварии от полученных ранений в то время, как медики пытались оказать ей помощь.

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В ГСЧС также показали фото одного из горевших автомобилей и отметили, что причины аварии будут устанавливать правоохранители.

Автодорога Н 24 проходит по территории Кировоградской и Николаевской областей через Благовещенское – Вознесенск – Николаев.

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