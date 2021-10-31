Россия наращивает количество войск у границы с Украиной, это вызывает беспокойство – The Washington Post

Официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем Россией вооружения вблизи украинской границы. Они назвали происходящее "нерегулярным перемещением техники и военных" на западных рубежах страны-агрессора.

Официально чиновники не могут обсуждать эту тему, пишет The Washington Post. Однако анонимно они поделились с изданием, что сложившаяся ситуация усиливает опасения мирового сообщества относительно действий РФ после того, как в прошлый раз она перемещала войска к границе Украины в марте-апреле этого года.

В СМИ пишут, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

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Директор программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии Майкл Кофман отметил, что это – не учения, происходящее не похоже на тренировочные упражнения войск.

"Силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись туда после учений (Запад-2021 РФ и Беларуси – Ред.), а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины", – рассказал эксперт.

Таким образом, подтверждаются слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что после совместных с Беларусью учений Россия не отвела свои войска от нашей границы. По его оценкам, на этих участках размещены от 80 до 90 тыс. российских военных, еще десятки тысяч – во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что официальные представители Москвы в последнее время выражают недовольство связями Киева с Западом, а президент России Владимир Путин в свою очередь утверждает, что сближение Украины и НАТО является "красной линией" для РФ.

"Возобновление передвижения российских войск в этом районе произошло по мере того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины", – сказано в сообщении.

Кроме того, в РФ очень резко отреагировали на первое применение ВСУ на Донбассе турецких беспилотников Bayraktar против вражеской артиллерии.

В Украине же считают, что таким образом Россия хочет сохранять напряженность и неопределенность на границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия перебросила свою военную технику на аэродром Барановичи (Брестская область, Беларусь) в 400 км от Киева.