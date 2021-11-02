Гроза оккупантов: в чем особенность беспилотников Bayraktar и чем еще может похвастаться Украина

Украинские военные на Донбассе впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar. ВСУ уничтожили ракетным ударом гаубицу так называемой "1-й Славянской бригады ДНР". После этого в пропагандистских СМИ началась настоящая истерия, а Россия даже пошла на крайние меры, остановив ввоз в страну мандаринов турецкого производства.

Чем опасны ударные дроны, у каких стран они самые эффективные и что может предложить украинское производство, читайте в материале OBOZREVATEL.

В переводе с турецкого Bayraktar переводится как "знаменосец". Первые дроны поступили на вооружение украинской армии этим летом. Это два комплекса, состоящих из шести машин и трех станций управления. Наша страна заплатила за них вместе с ракетами около 69 млн долларов.

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Основные характеристики:

крейсерская скорость — 130 км/ч;

максимальная — 250 км/ч;

практический потолок — 7,3 км;

длина — 6,5 м;

размах крыла — 12 м;

беспилотник весит 630 кг, способен поднять до 55 кг боеприпасов;

максимальная дальность управления – 150 километров.

Одно из преимуществ беспилотника – время работы. Он способен находиться в воздухе в течение 24 часов, а после этого меняться на другой БПЛА – таким образом боевое дежурство может длиться бесконечно долго.

Что касается вооружений, то Bayraktar может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

Сейчас аналогичные беспилотники стоят на вооружении у Турции, Азербайджана, Катара и Украины. Про будущие поставки также заявляли в Польше и Ливии.

Всемирную славу Bayraktar получили во время недавней войны в Нагорном Карабахе, где их массово и эффективно использовали азербайджанцы против армянской обороны. Помимо TB2 во время конфликта также применяли БПЛА других типов – к примеру, израильские дроны-"камикадзе" Sky Striker и Harop. Но именно турецкий дрон можно считать одним из символов конфликта.

Война в Карабахе стала первой, в которой основные задачи, обычно решаемые "традиционной" авиацией, выполняли беспилотники. И многие эксперты уверены, что это решающий поворот в давно наметившейся революции в военном деле. И вот почему:

главное достоинство БПЛА – особенно малого и среднего класса – дешевизна создания и эксплуатации;

их задача – не только наносить ракетные удары, но и просто патрулировать и наблюдать с воздуха за противником;

важное преимущество БПЛА – безопасность. В кабине аппарата никого нет, оператор управляет машиной из наземного центра, находясь в десятках, сотнях и даже тысячах километров. Таким образом он не рискует жизнью, не погибает и не попадает в плен.

терять БПЛА не так жалко, как истребители. Они значительно дешевле самолетов – к примеру, 5-6 млн долларов против 100 млн за американский F-35;

находиться в воздухе дроны могут очень долго – сутки и даже больше. Хотя они добираются до места назначения дольше, чем истребитель, но разведывают более "вдумчиво";

современные средства ПВО плохо приспособлены к "войне дронов".

Лидером по производству боевых дронов являются Соединенные Штаты. Согласно некоторым прогнозам, в 2028 году американская армия будет иметь больше летательных аппаратов, чем весь остальной мир вместе взятый. У других стран хоть и нет такого количества беспилотников, однако они также могут похвастаться очень эффективными разработками.

MQ-9 Reaper

Это один из самых мощных беспилотников в мире. Летательный аппарат, который находится на вооружении американской армии, способен взлетать на высоту 14 км и находиться в воздухе в течение 30 часов. Крейсерская скорость — 280-310 км/ч, максимальная — до 480 км/ч.

БПЛА может поднимать в небо груз весом 4,7 тонны. А оптоволоконная система AN/AAS-52 распознает и отслеживает цель, телекамеры читают номерной знак, даже находясь в 3 км от автомобиля. Время реакции на полученную от оператора команду — 1,5 с. Вооружение состоит из противотанковой ракеты, а также управляемых бомб. Может поднять в небо до 14 ракет класса "воздух-земля".

СH-5 (Rainbow-5)

Средневысотный разведывательно-ударный беспилотник из Китая. Rainbow-5 может нести до 16 ракет класса "воздух-земля" или других высокоточных боеприпасов общей массой до 900 кг. Размах крыльев — 21 м, максимальная скорость — 400 км/ч. Без дозаправки будет держаться в воздухе целых 60 часов.

Taranis

Британский разведчик-штурмовик пятого поколения назван в честь кельтского бога грома. Детали этой разработки держаться в строжайшем секрете. Однако известно, что ее масса – три тонны, длина 11 метров, размах крыльев — 10 метров. Беспилотник оснащен системой "стелс", котора делает его практически невидимым для ПВО противника. Максимальная скорость — сверхзвуковая, рассчитан на выполнение межконтинентальных полетов.

На сегодня в нашей стране разрабатывается ряд ударных беспилотников, способных уничтожать цели противника, избегая при этом возможных как человеческих, так и инфраструктурных потерь. Однако значительная их часть пока находится на стадии разработки и заводских испытаний.

"Сокол-300"

Разработка КБ "ЛУЧ" предназначена для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. По своим характеристикам она даже превосходит турецкий Bayraktar.

крейсерская скорость — от 150 до 335 км/ч (в зависимости от двигателя);

дальность полета – от 1000 до 3300 км;

длительность полета – от 3 до 26 часов.

Ожидаемая стоимость одного БПЛА первой партии – около 45 млн гривень, с последующим удешевлением на 30-40% благодаря серийному производству.

RAM UAV

Основное назначение дрона – выявление и поражение наземных (надводных) бронированных целей и систем противовоздушной обороны. Технически в БПЛА заложена многоцелевая боеголовка весом 3 кг, которая при обнаружении цели может ее обезвредить с помощью прямого удара.

Запускается RAM UAV с помощью катапульты и может находиться в небе до 40 минут. Управление беспилотником осуществляется оператором на расстоянии до 30 км, также с этой дальности устройство передает видео в режиме реального времени на компьютер владельца.

ACE ONE

Это проект сверхбыстрого дрона с технологией "стелс", который, по словам разработчиков, способен переносить вооружение весом до 1 тонны. Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой – 1000 км/ч.

"ACE ONE незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяются в воздухе", – заявляют его создатели. Управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять "роем таких беспилотников".

Над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. Для готового прототипа, который можно будет запустить в небо, по подсчетам конструкторов, нужно еще около 30 месяцев.