В Донецке произошло ДТП с автобусом, много пострадавших. Фото и видео

В оккупированном Донецке в воскресенье, 10 октября, произошла серьезная авария. На одной из главных улиц города, проспекте Ильича у больницы имени Калинина столкнулись легковой автомобиль Mercedes и рейсовый автобус № 121.

По информации подконтрольной России "администрации" Донецка, вследствие ДТП пострадали девять человек. Погибших, по предварительным данным, нет.

Судя по фото очевидцев, опубликованных в социальных сетях, от сильного столкновения разбиты кузова обеих автомобилей.

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Кроме того, из-за аварии движение в этом района затруднено, образовалась пробка. К месту ДТП прибыли машины скорой помощи, спасатели и сотрудники местной "полиции".

Изначально сообщалось о трех пострадавших, однако позже так называемый "руководитель администрации" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что вследствие ДТП возле больницы Калинина были травмированы девять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября на Броварском проспекте в Киеве столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Volkswagen. Травмы получили шестеро человек.