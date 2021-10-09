В Киеве авто на бешеной скорости влетело в маршрутку: момент масштабного ДТП попал на видео

В Киеве вечером в субботу, 9 октября, около 21:00 столкнулись маршрутка №322 Киев-Бровары и легковушка. Авария произошла на Броварском проспекте возле метро Лесная.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в аварии есть пострадавшие, один из них – в тяжелом состоянии, но человеческих жертв нет. Telegram-каналы dtp.kiev.ua и "Киев оперативный" опубликовали фото и видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, звук удара был слышен аж на метро Черниговская. На место ДТП прибыли спасатели, медики и полиция. Известно, что маршрутка направлялась из Броваров в Киев, двигаясь в правой полосе. По предварительной информации, водитель автобуса был трезв.

Видео дня

В сети появилось видео, которое показывает, что именно стало причиной аварии. Как видно на кадрах, в маршрутный автобус влетел легковой автомобиль, двигавшийся на бешеной скорости. В результате удара легковушки маршрутку отбросило и она врезалась в столб, а потом перевернулась на бок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожской области в аварии разбилась маршрутка с пассажирами. В результате травмы получили восемь человек.